IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM präsentiert sich am Mittwochabend fester
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von IBM. Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 284,95 USD.
Die IBM-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 284,95 USD. Die IBM-Aktie zog in der Spitze bis auf 287,90 USD an. Den New York-Handel startete das Papier bei 281,88 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 380.106 IBM-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.10.2025 bei 301,03 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der IBM-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.11.2024 (203,61 USD). Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 39,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 6,67 USD an IBM-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,70 USD. Analysten bewerten die IBM-Aktie im Durchschnitt mit 236,00 USD.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IBM am 23.07.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,96 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16,98 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15,77 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die IBM-Bilanz für Q4 2025 wird am 27.01.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der IBM-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 28.10.2026.
Den erwarteten Gewinn je IBM-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 11,17 USD fest.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu IBM Corp. (International Business Machines)
