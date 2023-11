IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Vormittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie notierte im AMEX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 153,85 USD.

Die IBM-Aktie musste um 22:15 Uhr Verluste hinnehmen. Im AMEX-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 153,85 USD abwärts. Das Tagestief markierte die IBM-Aktie bei 153,81 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 154,42 USD. Von der IBM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.988 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.11.2023 bei 154,66 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der IBM-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.05.2023 bei 120,60 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 25.10.2023 legte IBM die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,20 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,81 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14.107,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14.752,00 USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte IBM am 23.01.2024 präsentieren.

In der IBM-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,52 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in IBM von vor 10 Jahren bedeutet

Nach Antisemitismus-Eklat: X verliert wohl Apple, Disney und weitere Unternehmen als Werbekunden

Kombination von KI und Blockchain: Anwendungsmöglichkeiten, Herausforderungen und Lösungsansätze