IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Freitagnachmittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von IBM. Im New York-Handel gewannen die IBM-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Um 15:52 Uhr ging es für das IBM-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 161,97 USD. In der Spitze gewann die IBM-Aktie bis auf 162,11 USD. Mit einem Wert von 161,10 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten IBM-Aktien beläuft sich auf 71.169 Stück.

Bei einem Wert von 166,30 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.12.2023). Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 2,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 12.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 120,55 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die IBM-Aktie mit einem Verlust von 25,57 Prozent wieder erreichen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte IBM am 25.10.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,20 USD. Im Vorjahresviertel hatte IBM 1,81 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14.752,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.107,00 USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.01.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 28.01.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem IBM-Gewinn in Höhe von 9,52 USD je Aktie aus.

