IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Vormittag freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von IBM. Zuletzt wies die IBM-Aktie Gewinne aus. In der AMEX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 160,72 USD nach oben.

Die IBM-Aktie stand in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 160,72 USD. Die IBM-Aktie legte bis auf 160,72 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 160,20 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.206 IBM-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.12.2023 bei 166,29 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der IBM-Aktie. Am 12.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 120,60 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 24,96 Prozent würde die IBM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte IBM am 25.10.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,81 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14.752,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.107,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 24.01.2024 terminiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können IBM-Anleger Experten zufolge am 28.01.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass IBM im Jahr 2023 9,52 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

