IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM steigt am Dienstagnachmittag

23.01.24 16:10 Uhr

Die Aktie von IBM gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die IBM-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 173,76 USD nach oben.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 173,76 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die IBM-Aktie bei 173,88 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 172,83 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 127.162 IBM-Aktien. Am 22.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 174,42 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 0,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 120,55 USD ab. Abschläge von 30,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 170,00 USD für die IBM-Aktie. Am 25.10.2023 lud IBM zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es stand ein EPS von 2,20 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei IBM noch ein Gewinn pro Aktie von 1,81 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14.752,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte IBM einen Umsatz von 14.107,00 USD eingefahren. Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte IBM am 24.01.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 28.01.2025. Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,54 USD je IBM-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur IBM-Aktie Starker Wochentag in New York: Dow Jones zum Start mit Kursplus Zuversicht in New York: Dow Jones zum Ende des Freitagshandels fester Gute Stimmung in New York: Börsianer lassen Dow Jones am Nachmittag steigen

Starker Wochentag in New York: Dow Jones zum Start mit Kursplus Zuversicht in New York: Dow Jones zum Ende des Freitagshandels fester Gute Stimmung in New York: Börsianer lassen Dow Jones am Nachmittag steigen

