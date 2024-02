IBM Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken IBM am Freitagmittag auf rotes Terrain

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von IBM. Das Papier von IBM befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,2 Prozent auf 169,90 EUR ab.

Um 12:03 Uhr fiel die IBM-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 169,90 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die IBM-Aktie bisher bei 169,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 169,05 EUR. Der Tagesumsatz der IBM-Aktie belief sich zuletzt auf 2.625 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.01.2024 auf bis zu 181,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,95 Prozent hinzugewinnen. Bei 110,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IBM-Aktie 35,14 Prozent sinken.

IBM-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 6,63 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,82 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der IBM-Aktie wird bei 202,50 USD angegeben.

IBM ließ sich am 24.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,87 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,60 USD je Aktie erzielt worden. IBM hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17.381,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 16.690,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 24.04.2024 dürfte IBM Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 22.04.2025 dürfte IBM die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 10,07 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Optimismus in New York: Börsianer lassen Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels steigen

Börse New York in Grün: Dow Jones notiert im Plus

Börse New York: Gewinne im Dow Jones