IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM schiebt sich am Freitagnachmittag vor

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von IBM. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 185,34 USD zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von IBM zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 185,34 USD. Die IBM-Aktie zog in der Spitze bis auf 185,78 USD an. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 184,90 USD. Zuletzt wurden via New York 131.387 IBM-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 26.01.2024 auf bis zu 196,89 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der IBM-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.05.2023 (120,55 USD). Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 34,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten IBM-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6,63 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,82 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der IBM-Aktie wird bei 202,50 USD angegeben.

IBM veröffentlichte am 24.01.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,87 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,60 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 17.381,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte IBM 16.690,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.04.2024 terminiert. IBM dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 22.04.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 10,07 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Optimismus in New York: Börsianer lassen Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels steigen

Börse New York in Grün: Dow Jones notiert im Plus

Börse New York: Gewinne im Dow Jones