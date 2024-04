IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM legt am Dienstagnachmittag zu

So entwickelt sich IBM

Die Aktie von IBM zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die IBM-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 182,99 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die IBM-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 182,99 USD. Die IBM-Aktie zog in der Spitze bis auf 183,20 USD an. Bei 182,87 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der IBM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 60.510 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 199,18 USD. Dieser Kurs wurde am 13.03.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,85 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.05.2023 bei 120,55 USD. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 51,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,86 USD, nach 6,63 USD im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 202,50 USD.

IBM veröffentlichte am 24.01.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,87 USD. Im Vorjahresviertel hatte IBM 1,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat IBM mit einem Umsatz von insgesamt 17,38 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,25 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 21,95 Prozent gesteigert.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.04.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können IBM-Anleger Experten zufolge am 16.07.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem IBM-Gewinn in Höhe von 10,05 USD je Aktie aus.

