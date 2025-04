IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

IBM im Fokus

Die Aktie von IBM zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von IBM legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 3,0 Prozent auf 248,02 USD.

Im New York-Handel gewannen die IBM-Papiere um 15:52 Uhr 3,0 Prozent. Die IBM-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 248,77 USD. Mit einem Wert von 246,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 138.178 IBM-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 266,30 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.03.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der IBM-Aktie. Bei einem Wert von 162,65 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.05.2024). Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 52,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,67 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,76 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 236,00 USD für die IBM-Aktie.

Am 29.01.2025 legte IBM die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,15 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17,55 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,38 Mrd. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.07.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von IBM rechnen Experten am 29.04.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,77 USD je Aktie belaufen.

