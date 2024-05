IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von IBM gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die IBM-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 173,02 USD.

Das Papier von IBM befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,4 Prozent auf 173,02 USD ab. Bei 172,80 USD markierte die IBM-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 175,39 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 76.856 IBM-Aktien umgesetzt.

Am 13.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 199,18 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 15,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 125,01 USD. Dieser Wert wurde am 26.05.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,75 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 6,63 USD an IBM-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,81 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 202,50 USD für die IBM-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte IBM am 24.04.2024 vor. Es stand ein EPS von 1,75 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei IBM noch ein Gewinn pro Aktie von 1,02 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat IBM in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14,46 Mrd. USD im Vergleich zu 14,25 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 24.07.2024 dürfte IBM Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 16.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je IBM-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 9,93 USD fest.

