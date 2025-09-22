IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag gefragt
Die Aktie von IBM zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 272,81 USD zu.
Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von IBM zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 272,81 USD. Zwischenzeitlich stieg die IBM-Aktie sogar auf 273,05 USD. Mit einem Wert von 272,36 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 91.963 IBM-Aktien.
Bei 296,10 USD erreichte der Titel am 26.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 7,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 203,61 USD fiel das Papier am 01.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die IBM-Aktie derzeit noch 25,37 Prozent Luft nach unten.
Für IBM-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,67 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,70 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 236,00 USD.
Am 23.07.2025 hat IBM in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte IBM 1,96 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 16,98 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,77 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte IBM am 22.10.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von IBM rechnen Experten am 28.10.2026.
Experten taxieren den IBM-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,17 USD je Aktie.
