IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Dienstagabend mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von IBM. Das Papier von IBM befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,4 Prozent auf 270,22 USD ab.
Die IBM-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 270,22 USD abwärts. Bei 269,30 USD markierte die IBM-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 272,36 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 244.491 IBM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 26.06.2025 markierte das Papier bei 296,10 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 9,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 203,61 USD fiel das Papier am 01.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IBM-Aktie 24,65 Prozent sinken.
IBM-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 6,67 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,70 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 236,00 USD für die IBM-Aktie.
IBM gewährte am 23.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,31 USD. Im letzten Jahr hatte IBM einen Gewinn von 1,96 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15,77 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16,98 Mrd. USD ausgewiesen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte IBM am 22.10.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte IBM möglicherweise am 28.10.2026 präsentieren.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem IBM-Gewinn in Höhe von 11,17 USD je Aktie aus.
