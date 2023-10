IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM zieht am Montagvormittag an

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von IBM. Im Tradegate-Handel gewannen die IBM-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Um 09:00 Uhr wies die IBM-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 129,65 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die IBM-Aktie sogar auf 130,05 EUR. Bei 129,65 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 339 IBM-Aktien.

Am 22.11.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 145,28 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 10,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 110,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.05.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die IBM-Aktie 17,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte IBM am 20.07.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,81 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15.475,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14.107,00 USD in den Büchern gestanden.

IBM dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 25.10.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,53 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

