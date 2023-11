IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Donnerstagvormittag im Plus

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von IBM. Das Papier von IBM konnte zuletzt klettern und stieg im AMEX-Handel um 0,9 Prozent auf 155,23 USD.

Um 22:15 Uhr konnte die Aktie von IBM zulegen und verteuerte sich in der AMEX-Sitzung um 0,9 Prozent auf 155,23 USD. Bei 155,68 USD erreichte die IBM-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 154,64 USD startete der Titel in den AMEX-Handelstag. Zuletzt wechselten 6.750 IBM-Aktien den Besitzer.

Am 22.11.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 155,68 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,29 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 120,60 USD. Dieser Wert wurde am 12.05.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IBM-Aktie 22,31 Prozent sinken.

IBM ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,20 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,81 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14.752,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14.107,00 USD in den Büchern gestanden.

IBM dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 23.01.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass IBM im Jahr 2023 9,52 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

