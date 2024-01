IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM zieht am Mittag an

Kursentwicklung

Die Aktie von IBM gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von IBM konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 160,65 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 11:59 Uhr 0,2 Prozent auf 160,65 EUR. In der Spitze gewann die IBM-Aktie bis auf 160,95 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 160,95 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 1.733 IBM-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.01.2024 bei 160,95 EUR. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 0,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 110,20 EUR. Dieser Wert wurde am 09.05.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die IBM-Aktie 45,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 170,00 USD für die IBM-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte IBM am 25.10.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,20 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,81 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 14.752,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14.107,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 24.01.2024 terminiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können IBM-Anleger Experten zufolge am 28.01.2025 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem IBM-Gewinn in Höhe von 9,54 USD je Aktie aus.

