IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM verteidigt am Mittwochnachmittag Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von IBM. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die IBM-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 173,86 USD.

Die IBM-Aktie bewegte sich um 15:53 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 173,86 USD. In der Spitze gewann die IBM-Aktie bis auf 174,80 USD. Das Tagestief markierte die IBM-Aktie bei 173,68 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 174,76 USD. Von der IBM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 147.398 Stück gehandelt.

Am 24.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 174,80 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,54 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.05.2023 bei 120,55 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 30,66 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 170,00 USD je IBM-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IBM am 25.10.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,20 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,81 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 14.752,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14.107,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte IBM am 24.01.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 28.01.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,54 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

