IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Vormittag freundlich

Die Aktie von IBM gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die IBM-Aktie im AMEX-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 173,93 USD zu.

Im AMEX-Handel gewannen die IBM-Papiere um 22:15 Uhr 0,6 Prozent. Die IBM-Aktie legte bis auf 173,97 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 173,51 USD. Im AMEX-Handel wechselten bis jetzt 4.831 IBM-Aktien den Besitzer.

Am 23.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 173,97 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 0,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 12.05.2023 auf bis zu 120,60 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 44,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 170,00 USD.

IBM ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,20 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,81 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 14.752,00 USD gegenüber 14.107,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 24.01.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können IBM-Anleger Experten zufolge am 28.01.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass IBM im Jahr 2023 9,54 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

