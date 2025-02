IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag schwächer

Blick auf IBM-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,1 Prozent auf 261,17 USD ab.

Die IBM-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 261,17 USD. Die IBM-Aktie sank bis auf 261,17 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 261,63 USD. Bisher wurden via New York 145.263 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 265,72 USD markierte der Titel am 06.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die IBM-Aktie mit einem Kursplus von 1,74 Prozent wieder erreichen. Bei 162,65 USD erreichte der Anteilsschein am 03.05.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der IBM-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,92 USD. Im Vorjahr hatte IBM 6,67 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 226,67 USD an.

Am 29.01.2025 hat IBM die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,15 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,59 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 17,55 Mrd. USD gegenüber 17,38 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte IBM am 22.04.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je IBM-Aktie in Höhe von 10,72 USD im Jahr 2025 aus.

