IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag Verlust reich

Um 15:52 Uhr rutschte die IBM-Aktie in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 125,51 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die IBM-Aktie bisher bei 125,31 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 125,55 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 129.821 IBM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (153,16 USD) erklomm das Papier am 14.12.2022. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der IBM-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 115,55 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die IBM-Aktie 8,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte IBM am 19.04.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,36 USD. Im Vorjahresviertel hatte IBM 1,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14.252,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.197,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 19.07.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der IBM-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 17.07.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,43 USD je IBM-Aktie.

Redaktion finanzen.net

