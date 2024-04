IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag fester

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von IBM. Die IBM-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 182,66 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 182,66 USD zu. In der Spitze legte die IBM-Aktie bis auf 184,16 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 183,17 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 108.412 IBM-Aktien umgesetzt.

Am 13.03.2024 markierte das Papier bei 199,18 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 12.05.2023 Kursverluste bis auf 120,55 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die IBM-Aktie 51,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für IBM-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6,63 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,86 USD ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 202,50 USD.

IBM veröffentlichte am 24.01.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,87 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,95 Prozent auf 17,38 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,25 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.04.2024 erfolgen. Am 16.07.2025 wird IBM schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 10,05 USD je Aktie in den IBM-Büchern.

