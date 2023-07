IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM büßt am Mittag ein

So entwickelt sich IBM

Die Aktie von IBM gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Der IBM-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 125,15 EUR.

Die IBM-Aktie wies um 11:38 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 125,15 EUR abwärts. Der Kurs der IBM-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 124,30 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 124,70 EUR. Bisher wurden heute 2.446 IBM-Aktien gehandelt.

Am 22.11.2022 markierte das Papier bei 145,28 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 16,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.05.2023 bei 110,20 EUR. Mit einem Kursverlust von 11,95 Prozent würde die IBM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

IBM ließ sich am 19.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat IBM im vergangenen Quartal 15.475,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IBM 15.535,00 USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte IBM am 25.10.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 16.10.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,54 USD je Aktie in den IBM-Büchern.

Redaktion finanzen.net

