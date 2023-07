IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM zeigt sich am Nachmittag freundlich

Aktienentwicklung

Die Aktie von IBM zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von IBM zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 139,54 USD.

Um 15:53 Uhr wies die IBM-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 139,54 USD nach oben. Kurzfristig markierte die IBM-Aktie bei 140,12 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 139,41 USD. Der Tagesumsatz der IBM-Aktie belief sich zuletzt auf 134.235 Aktien.

Bei 153,16 USD markierte der Titel am 14.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,76 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 115,55 USD. Mit einem Kursverlust von 17,19 Prozent würde die IBM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte IBM am 19.07.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,18 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 15.475,00 USD, gegenüber 15.535,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,39 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 25.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von IBM rechnen Experten am 16.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass IBM einen Gewinn von 9,54 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

