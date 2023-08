Aktienkurs im Fokus

IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Donnerstagnachmittag mit Kursplus

24.08.23 16:08 Uhr

Die Aktie von IBM gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die IBM-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 144,20 USD.

Werbung

Das Papier von IBM konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 144,20 USD. Bei 144,27 USD markierte die IBM-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 143,68 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 82.436 IBM-Aktien umgesetzt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 153,16 USD. Dieser Kurs wurde am 14.12.2022 erreicht. Gewinne von 6,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 115,55 USD erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 19,87 Prozent würde die IBM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte IBM am 20.07.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,31 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 15.475,00 USD in den Büchern – ein Minus von 0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IBM 15.535,00 USD erwirtschaftet hatte. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.10.2023 erfolgen. IBM dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 16.10.2024 präsentieren. Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass IBM ein EPS in Höhe von 9,58 USD in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur IBM-Aktie Dow Jones 30 Industrial-Wert IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in IBM eingebracht SAP-Aktie im Blick: Die Geschichte von SAP - Deutschlands erfolgreichstem Software-Export Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in IBM eingebracht

Ausgewählte Hebelprodukte auf IBM Corp. (International Business Machines) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IBM Corp. (International Business Machines) Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Bildquellen: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com