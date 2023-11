IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von IBM gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die IBM-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 154,47 USD ab.

Werte in diesem Artikel

Der IBM-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 154,47 USD. Das Tagestief markierte die IBM-Aktie bei 154,00 USD. Bei 155,13 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 73.369 IBM-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 23.11.2023 auf bis zu 155,70 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,80 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,55 USD am 12.05.2023. Mit einem Kursverlust von 21,96 Prozent würde die IBM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 25.10.2023 äußerte sich IBM zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,20 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,81 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 14.752,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14.107,00 USD umgesetzt.

Die IBM-Bilanz für Q4 2023 wird am 23.01.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,52 USD je IBM-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Gewinne in New York: Dow Jones nachmittags stärker

Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in IBM von vor 10 Jahren bedeutet

Nach Antisemitismus-Eklat: X verliert wohl Apple, Disney und weitere Unternehmen als Werbekunden