IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Freitagvormittag gesucht

Die Aktie von IBM gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 141,90 EUR zu.

Das Papier von IBM legte um 09:19 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 141,90 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die IBM-Aktie bei 142,15 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 141,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.116 IBM-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 143,76 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.11.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die IBM-Aktie derzeit noch 1,31 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 110,20 EUR ab. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 28,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte IBM am 25.10.2023. Das EPS lag bei 2,20 USD. Im letzten Jahr hatte IBM einen Gewinn von 1,81 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,57 Prozent auf 14.752,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14.107,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.01.2024 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass IBM im Jahr 2023 9,52 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

