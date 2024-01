Blick auf IBM-Kurs

IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM springt am Donnerstagmittag an

25.01.24 12:05 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 7,2 Prozent im Plus bei 171,35 EUR.

Werbung

Die Aktie legte um 12:02 Uhr in der Tradegate-Sitzung 7,2 Prozent auf 171,35 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die IBM-Aktie bei 173,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 172,50 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 18.672 IBM-Aktien. Am 25.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 173,20 EUR. 1,08 Prozent Plus fehlen der IBM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.05.2023 Kursverluste bis auf 110,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 35,69 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 202,50 USD. Am 25.10.2023 legte IBM die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,81 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14.752,00 USD umgesetzt, gegenüber 14.107,00 USD im Vorjahreszeitraum. Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 24.04.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 28.01.2025. Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,01 USD je IBM-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur IBM-Aktie Ausblick: IBM vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal Dow Jones aktuell: Dow Jones zeigt sich am Dienstagmittag leichter Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IBM-Investment von vor einem Jahr verdient

Ausgewählte Hebelprodukte auf IBM Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IBM Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com