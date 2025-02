IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Dienstagnachmittag schwächer

Kursverlauf

Die Aktie von IBM gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die IBM-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 261,47 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die IBM-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 261,47 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die IBM-Aktie bisher bei 261,00 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 261,00 USD. Bisher wurden via New York 152.761 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.02.2025 bei 265,72 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,63 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.05.2024 (162,65 USD). Mit Abgaben von 37,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für IBM-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,67 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,92 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der IBM-Aktie wird bei 226,67 USD angegeben.

IBM gewährte am 29.01.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,59 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,99 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17,55 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 17,38 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von IBM wird am 22.04.2025 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 10,72 USD je Aktie in den IBM-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Kombination von KI und Blockchain: Anwendungsmöglichkeiten, Herausforderungen und Lösungsansätze

Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IBM-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Optimismus in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsende Gewinne