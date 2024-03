IBM Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken IBM am Montagnachmittag auf rotes Terrain

Notierung im Blick

Die Aktie von IBM gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 189,27 USD.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 189,27 USD. Die IBM-Aktie gab in der Spitze bis auf 189,12 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 190,10 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 175.240 IBM-Aktien.

Bei 199,18 USD erreichte der Titel am 13.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,24 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 12.05.2023 Kursverluste bis auf 120,55 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die IBM-Aktie derzeit noch 36,31 Prozent Luft nach unten.

IBM-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 6,63 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,82 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 202,50 USD je IBM-Aktie an.

IBM ließ sich am 24.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,87 USD. Im Vorjahresviertel hatte IBM 3,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat IBM in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,14 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17.381,00 USD im Vergleich zu 16.690,00 USD im Vorjahresquartal.

Die IBM-Bilanz für Q1 2024 wird am 24.04.2024 erwartet. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte IBM möglicherweise am 22.04.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass IBM einen Gewinn von 10,07 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

