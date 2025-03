IBM Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei IBM am Nachmittag zu

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 250,55 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,8 Prozent auf 250,55 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die IBM-Aktie bisher bei 250,55 USD. Bei 248,36 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten IBM-Aktien beläuft sich auf 139.123 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 266,30 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 162,65 USD erreichte der Anteilsschein am 03.05.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 35,08 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,92 USD. Im Vorjahr hatte IBM 6,67 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der IBM-Aktie wird bei 231,00 USD angegeben.

IBM ließ sich am 29.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,15 USD. Im Vorjahresviertel hatte IBM 3,59 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat IBM im vergangenen Quartal 17,55 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IBM 17,38 Mrd. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte IBM am 23.04.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können IBM-Anleger Experten zufolge am 29.04.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass IBM ein EPS in Höhe von 10,71 USD in den Büchern stehen haben wird.

