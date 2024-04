IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag weit abgeschlagen

So bewegt sich IBM

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 8,9 Prozent bei 167,80 USD.

Die IBM-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 8,9 Prozent auf 167,80 USD. Die IBM-Aktie sank bis auf 167,08 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 168,97 USD. Zuletzt wechselten 751.789 IBM-Aktien den Besitzer.

Am 13.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 199,18 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,70 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 120,55 USD ab. Mit einem Kursverlust von 28,16 Prozent würde die IBM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,86 USD. Im Vorjahr erhielten IBM-Aktionäre 6,63 USD je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 202,50 USD an.

Am 25.01.2024 hat IBM in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 3,87 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei IBM noch ein Gewinn pro Aktie von 1,36 USD in den Büchern gestanden. IBM hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,38 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14,25 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 24.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 16.07.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je IBM-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 10,05 USD fest.

