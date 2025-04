IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag mit Einbußen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von IBM. Der IBM-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 228,00 USD.

Die IBM-Aktie musste um 15:52 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 228,00 USD. Im Tief verlor die IBM-Aktie bis auf 226,38 USD. Bei 228,66 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 133.028 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 266,30 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die IBM-Aktie 16,80 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 162,65 USD. Dieser Wert wurde am 03.05.2024 erreicht. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 40,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

IBM-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 6,67 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,74 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 236,00 USD für die IBM-Aktie.

Am 23.04.2025 hat IBM in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 14,54 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,46 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die IBM-Bilanz für Q2 2025 wird am 23.07.2025 erwartet. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte IBM möglicherweise am 29.04.2026 präsentieren.

Experten taxieren den IBM-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,89 USD je Aktie.

