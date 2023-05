IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Donnerstagmittag nahezu unverändert

Aktien in diesem Artikel IBM 117,20 EUR

0,21% Charts

News

Analysen

Mit einem Wert von 117,25 EUR bewegte sich die IBM-Aktie um 11:56 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der IBM-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 117,25 EUR zu. Das Tagestief markierte die IBM-Aktie bei 116,85 EUR. Bei 116,95 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 2.875 IBM-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 145,28 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,91 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.05.2023 bei 110,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

IBM ließ sich am 19.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. IBM hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,40 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14.252,00 USD umgesetzt, gegenüber 14.197,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 19.07.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von IBM rechnen Experten am 17.07.2024.

Experten taxieren den IBM-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,43 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Wer steckt eigentlich hinter der Kryptowährung Stellar?

Hot Stocks heute: Notenbank-Liquidität könnte stützen - Einschätzung zu Gesco und IBM

IBM-Aktie schwächelt: IBM-Chef plant wegen KI-Software weniger Einstellungen

Ausgewählte Hebelprodukte auf IBM Corp. (International Business Machines) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IBM Corp. (International Business Machines) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IBM Corp. (International Business Machines)

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com