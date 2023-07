IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM tendiert am Dienstagvormittag nordwärts

So bewegt sich IBM

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von IBM. Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 139,51 USD.

Die IBM-Aktie stieg im AMEX-Handel. Um 22:15 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 139,51 USD. Der Kurs der IBM-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 139,86 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 139,20 USD. Über AMEX wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.064 IBM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 152,69 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 9,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 115,63 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 17,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 19.07.2023 äußerte sich IBM zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat IBM in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,39 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15.475,00 USD im Vergleich zu 15.535,00 USD im Vorjahresquartal.

Die IBM-Bilanz für Q3 2023 wird am 25.10.2023 erwartet. Am 16.10.2024 wird IBM schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Experten taxieren den IBM-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,54 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

IBM: Datenlecks kosten im Schnitt mehr als 4 Millionen US-Dollar

NYSE-Titel IBM-Aktie im Plus: IBM-Umsatzprognose trotz mauem zweiten Quartal bestätigt

Statistik: Die wichtigsten Zahlen rund ums Thema KI