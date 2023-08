IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM präsentiert sich am Nachmittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von IBM gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von IBM konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 144,56 USD.

Die IBM-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 144,56 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die IBM-Aktie bei 145,26 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 144,18 USD. Zuletzt wechselten via New York 129.123 IBM-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 153,16 USD. Gewinne von 5,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 115,55 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,07 Prozent.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte IBM am 20.07.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,31 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat IBM 15.475,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 15.535,00 USD umgesetzt worden.

Die IBM-Bilanz für Q3 2023 wird am 25.10.2023 erwartet. Am 16.10.2024 wird IBM schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass IBM im Jahr 2023 9,58 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

