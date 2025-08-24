IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Montagnachmittag stabil

DAX24.321 -0,2%ESt505.470 -0,3%Top 10 Crypto15,94 -3,4%Dow45.405 -0,5%Nas21.510 +0,1%Bitcoin95.736 -1,2%Euro1,1700 -0,2%Öl68,60 +1,2%Gold3.374 +0,1%
25.08.25 16:10 Uhr
Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von IBM. Anleger zeigten sich zuletzt bei der IBM-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 242,21 USD.

Bei der IBM-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 242,21 USD. Die IBM-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 242,50 USD aus. Den tiefsten Stand des Tages markierte die IBM-Aktie bisher bei 241,60 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 242,31 USD. Bisher wurden via New York 68.893 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 296,10 USD erreichte der Titel am 26.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 22,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.08.2024 bei 194,47 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 19,71 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem IBM seine Aktionäre 2024 mit 6,67 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,69 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 236,00 USD je IBM-Aktie aus.

IBM veröffentlichte am 23.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,96 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 16,98 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 28.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass IBM im Jahr 2025 11,15 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

