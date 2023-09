IBM im Fokus

IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Montagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

25.09.23 16:08 Uhr

Die Aktie von IBM zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Die IBM-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 147,02 USD an der Tafel.

Werbung

Die IBM-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 147,02 USD. Bei 147,07 USD erreichte die IBM-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den tiefsten Stand des Tages markierte die IBM-Aktie bisher bei 146,40 USD. Bei 146,57 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 59.970 IBM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Am 14.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 153,16 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,18 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 115,55 USD am 14.10.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,41 Prozent. IBM veröffentlichte am 19.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,18 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,31 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,39 Prozent auf 15.475,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte IBM 15.535,00 USD umgesetzt. Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte IBM am 25.10.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 16.10.2024. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je IBM-Aktie in Höhe von 9,57 USD im Jahr 2023 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur IBM-Aktie Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes IBM-Investment abgeworfen Künstliche Intelligenz im Fokus: Diese "billigen" KI-Aktien bieten immenses Aufwärtspotenzial CryptoPunks, Bored Ape Yacht Club & Co.: Das versteht man unter Blue Chip-NFTs

Bildquellen: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com