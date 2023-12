IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM schiebt sich am Montagmittag vor

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von IBM. Zuletzt stieg die IBM-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 147,15 EUR.

Die Aktie notierte um 21:43 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 147,15 EUR zu. Bei 147,40 EUR erreichte die IBM-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 145,95 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.235 IBM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 154,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.12.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die IBM-Aktie mit einem Kursplus von 4,72 Prozent wieder erreichen. Bei 110,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 25,11 Prozent würde die IBM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 25.10.2023 äußerte sich IBM zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,20 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,81 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14.752,00 USD – ein Plus von 4,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IBM 14.107,00 USD erwirtschaftet hatte.

IBM dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 24.01.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von IBM rechnen Experten am 28.01.2025.

In der IBM-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,52 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones beendet die Sitzung im Minus

Börse New York: Dow Jones startet in der Verlustzone

Freundlicher Handel: Dow Jones verbucht letztendlich Gewinne