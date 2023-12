IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM verteuert sich am Vormittag

IBM im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von IBM. Zuletzt sprang die IBM-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 147,15 EUR zu.

Die IBM-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 21:43 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 147,15 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die IBM-Aktie bisher bei 147,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 145,95 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.235 IBM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 154,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 4,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 110,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 25,11 Prozent würde die IBM-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte IBM am 25.10.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,20 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,81 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14.107,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14.752,00 USD ausgewiesen.

IBM dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 24.01.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können IBM-Anleger Experten zufolge am 28.01.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass IBM im Jahr 2023 9,52 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

