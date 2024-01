IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Freitagmittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung

Die Aktie von IBM gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die IBM-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,4 Prozent auf 175,00 EUR ab.

Die IBM-Aktie musste um 12:03 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 175,00 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die IBM-Aktie bis auf 174,15 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 175,00 EUR. Von der IBM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.845 Stück gehandelt.

Am 25.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 181,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 3,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 110,20 EUR fiel das Papier am 09.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der IBM-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 202,50 USD für die IBM-Aktie.

Am 24.01.2024 legte IBM die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,87 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,81 USD je Aktie vermeldet. IBM hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17.381,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14.107,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die IBM-Bilanz für Q1 2024 wird am 24.04.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 28.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von IBM.

Von Analysten wird erwartet, dass IBM im Jahr 2024 10,12 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

