IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM zieht am Freitagvormittag deutlich an

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von IBM. Das Papier von IBM konnte zuletzt klettern und stieg im AMEX-Handel um 9,4 Prozent auf 190,25 USD.

Die Aktie legte um 22:15 Uhr in der AMEX-Sitzung 9,4 Prozent auf 190,25 USD zu. Die IBM-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 196,40 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 187,30 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 24.094 IBM-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 196,40 USD. Dieser Kurs wurde am 25.01.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,23 Prozent hinzugewinnen. Bei 120,60 USD erreichte der Anteilsschein am 12.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die IBM-Aktie 57,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 202,50 USD für die IBM-Aktie.

Am 24.01.2024 äußerte sich IBM zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,87 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,81 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17.381,00 USD – ein Plus von 23,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IBM 14.107,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.04.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 28.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von IBM.

In der IBM-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 10,12 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Gewinne in New York: S&P 500 zum Handelsende im Plus

Pluszeichen in New York: Dow Jones beendet die Donnerstagssitzung im Plus

IBM-Aktie an der NYSE gesucht: IBM legt Plus bei Umsatz und Gewinn vor