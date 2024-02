IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM tendiert am Montagvormittag fester

IBM im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von IBM. Das Papier von IBM legte zuletzt zu und stieg im AMEX-Handel um 0,9 Prozent auf 185,81 USD.

Die IBM-Aktie konnte um 22:15 Uhr im AMEX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 185,81 USD. Zwischenzeitlich stieg die IBM-Aktie sogar auf 186,32 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 185,64 USD. Zuletzt stieg das AMEX-Volumen auf 3.589 IBM-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 196,40 USD erreichte der Titel am 26.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 120,60 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für IBM-Aktionäre betrug im Jahr 2023 6,63 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,82 USD belaufen. Analysten bewerten die IBM-Aktie im Durchschnitt mit 202,50 USD.

Am 24.01.2024 legte IBM die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 3,87 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte IBM 3,60 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 17.381,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16.690,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 24.04.2024 dürfte IBM Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können IBM-Anleger Experten zufolge am 22.04.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass IBM im Jahr 2024 10,07 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

