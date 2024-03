IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM gewinnt am Nachmittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von IBM zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die IBM-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 189,69 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 189,69 USD zu. Die IBM-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 189,72 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 189,23 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 144.048 IBM-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 199,18 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 120,55 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 57,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 6,63 USD an IBM-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,82 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 202,50 USD für die IBM-Aktie.

Am 24.01.2024 lud IBM zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,87 USD. Im Vorjahresviertel hatte IBM 3,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat IBM mit einem Umsatz von insgesamt 17.381,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.690,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 4,14 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 24.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte IBM möglicherweise am 22.04.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass IBM im Jahr 2024 10,07 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

