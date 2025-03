IBM Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken IBM am Mittwochnachmittag ins Plus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von IBM. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 252,70 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von IBM nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,1 Prozent auf 252,70 USD. Den Tageshöchststand markierte die IBM-Aktie bei 254,29 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 251,17 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 136.325 IBM-Aktien umgesetzt.

Am 11.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 266,30 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die IBM-Aktie mit einem Kursplus von 5,38 Prozent wieder erreichen. Am 03.05.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 162,65 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der IBM-Aktie 35,64 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,67 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,92 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die IBM-Aktie bei 231,00 USD.

IBM gewährte am 29.01.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 3,15 USD. Im letzten Jahr hatte IBM einen Gewinn von 3,59 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17,55 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte IBM einen Umsatz von 17,38 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von IBM wird am 23.04.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 29.04.2026.

Den erwarteten Gewinn je IBM-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,71 USD fest.

Redaktion finanzen.net

