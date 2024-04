So entwickelt sich IBM

IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag mit roter Tendenz

26.04.24 16:10 Uhr

Die Aktie von IBM gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 166,78 USD.

Werbung

Die IBM-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 1,3 Prozent auf 166,78 USD nach. In der Spitze fiel die IBM-Aktie bis auf 166,00 USD. Bei 167,51 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der IBM-Aktie belief sich zuletzt auf 204.798 Aktien. Am 13.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 199,18 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 19,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 120,55 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.05.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an. Zuletzt erhielten IBM-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6,63 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,84 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 202,50 USD an. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte IBM am 24.04.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,68 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte IBM ein EPS von 1,36 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 14,46 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,25 Mrd. USD erwirtschaftet worden. IBM wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 24.07.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 16.07.2025. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je IBM-Aktie in Höhe von 9,98 USD im Jahr 2024 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur IBM-Aktie NYSE-Handel S&P 500 fällt zum Ende des Donnerstagshandels zurück Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter IBM-Aktie fällt: Umsatz verfehlt Erwartungen - Milliardenübernahme von HashiCorp

Ausgewählte Hebelprodukte auf IBM Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf IBM Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com