IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von IBM. Zuletzt konnte die Aktie von IBM zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 130,76 USD.

Die IBM-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 130,76 USD. Die IBM-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 130,89 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 129,39 USD. Bisher wurden via New York 116.763 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 153,16 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 14,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 115,55 USD erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 11,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte IBM am 19.04.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,36 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,40 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,39 Prozent auf 14.252,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14.197,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte IBM am 19.07.2023 präsentieren. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte IBM möglicherweise am 17.07.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,43 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

