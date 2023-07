IBM Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken IBM am Mittwochmittag ins Minus

Aktie im Fokus

Die Aktie von IBM gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Der IBM-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 126,40 EUR.

Die IBM-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:03 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 126,40 EUR. Bei 126,40 EUR markierte die IBM-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 127,25 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wechselten via Tradegate 2.946 IBM-Aktien den Besitzer.

Bei 145,28 EUR erreichte der Titel am 22.11.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 14,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 110,20 EUR. Dieser Wert wurde am 09.05.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 12,82 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

IBM ließ sich am 19.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,18 USD. Im Vorjahresviertel hatte IBM 2,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15.475,00 USD – das entspricht einem Minus von 0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.535,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

IBM dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 25.10.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 16.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je IBM-Aktie in Höhe von 9,58 USD im Jahr 2023 aus.

