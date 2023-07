IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag mit angezogener Handbremse

Kursverlauf

Die Aktie von IBM hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die IBM-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im New York-Handel bei 140,26 USD.

Zum Vortag unverändert notierte die IBM-Aktie um 15:52 Uhr im New York-Handel bei 140,26 USD. Den Tageshöchststand markierte die IBM-Aktie bei 140,87 USD. Im Tief verlor die IBM-Aktie bis auf 140,14 USD. Bei 140,44 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 93.508 IBM-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 153,16 USD erreichte der Titel am 14.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die IBM-Aktie derzeit noch 9,20 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 115,55 USD am 14.10.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 19.07.2023 hat IBM die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 2,18 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei IBM noch ein Gewinn pro Aktie von 2,31 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15.475,00 USD – das entspricht einem Minus von 0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.535,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.10.2023 veröffentlicht. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte IBM möglicherweise am 16.10.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,58 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur IBM-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in IBM angefallen

IBM: Datenlecks kosten im Schnitt mehr als 4 Millionen US-Dollar

NYSE-Titel IBM-Aktie im Plus: IBM-Umsatzprognose trotz mauem zweiten Quartal bestätigt