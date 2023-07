IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Mittwochvormittag gefragt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von IBM gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von IBM konnte zuletzt klettern und stieg im AMEX-Handel um 0,5 Prozent auf 140,14 USD.

Um 22:15 Uhr wies die IBM-Aktie Gewinne aus. In der AMEX-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 140,14 USD nach oben. In der Spitze gewann die IBM-Aktie bis auf 140,15 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 139,25 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im AMEX-Handel 3.672 IBM-Aktien.

Am 14.12.2022 markierte das Papier bei 152,69 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die IBM-Aktie 8,96 Prozent zulegen. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 115,63 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

IBM veröffentlichte am 19.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,18 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,31 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15.475,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 15.535,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.10.2023 terminiert. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können IBM-Anleger Experten zufolge am 16.10.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je IBM-Aktie in Höhe von 10,06 USD im Jahr 2024 aus.

