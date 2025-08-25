IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM reagiert am Abend positiv

IBM im Fokus

Die Aktie von IBM gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von IBM zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 241,44 USD.

Im New York-Handel gewannen die IBM-Papiere um 20:07 Uhr 0,8 Prozent. Kurzfristig markierte die IBM-Aktie bei 244,98 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 241,02 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten IBM-Aktien beläuft sich auf 207.515 Stück.

Bei 296,10 USD erreichte der Titel am 26.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der IBM-Aktie liegt somit 18,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 195,98 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die IBM-Aktie derzeit noch 18,83 Prozent Luft nach unten.

Nachdem IBM seine Aktionäre 2024 mit 6,67 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,69 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 236,00 USD je IBM-Aktie aus.

Am 23.07.2025 hat IBM in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. IBM hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,96 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,98 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 15,77 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können IBM-Anleger Experten zufolge am 28.10.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 11,16 USD je IBM-Aktie.

Redaktion finanzen.net

