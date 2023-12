IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM verteidigt am Dienstagnachmittag Tendenz

Kursentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von IBM. Die IBM-Aktie kam im New York-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 162,09 USD.

Im New York-Handel kam die IBM-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 162,09 USD. Zwischenzeitlich stieg die IBM-Aktie sogar auf 162,50 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die IBM-Aktie bis auf 162,06 USD. Bei 162,20 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 50.610 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 166,30 USD erreichte der Titel am 13.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 2,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.05.2023 bei 120,55 USD. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 34,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 25.10.2023 äußerte sich IBM zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,20 USD gegenüber 1,81 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14.752,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte IBM einen Umsatz von 14.107,00 USD eingefahren.

Voraussichtlich am 24.01.2024 dürfte IBM Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. IBM dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 28.01.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass IBM im Jahr 2023 9,52 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

